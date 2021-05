Madrid Open: Ο Μεντβέντεφ κέρδισε, αλλά το μίσος για την χωμάτινη επιφάνεια παραμένει (vid)

Μετά από αλλεπάλληλες ήττες στις χωμάτινες επιφάνειες, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ κατάφερε να πάρει επιτέλους μια νίκη, στο Madrid Open.

Ο Ρώσος τενίστας στο παρελθόν έχει εκφράσει ανοιχτά το… μίσος του για την χωμάτινη επιφάνεια, κάτι που έκανε και στον σημερινό αγώνα απέναντι στον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς -Φόκινα.

Ο Ρώσος τενίστας αφού έχασε το πρώτο σετ (6-4) ξέσπασε στον πάγκο του χτυπώντας την ρακέτα του στο έδαφος και εκφράζοντας δυνατά τα… συναισθήματά του για την χωμάτινη επιφάνεια: «Δεν θέλω να παίζω εδώ σε αυτή την επιφάνεια!» φώναξε ο Ρώσος, με τον σπίκερ να μένει άφωνος από την ατάκα του.

CONFIRMED: @DaniilMedwed does NOT like playing on clay #MMOpen pic.twitter.com/8fT4z03q2k

— Tennis TV (@TennisTV) May 5, 2021