Τρομερή ανατροπή από την Σάκκαρη! (vids)

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Βιτάλια Ντιατσένκο, την οποία κέρδισε στην πρεμιέρα της στο Ladies Trophy της Αγίας Πετρούπολης με 3-6, 6-4, 7-6 και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο.

Το πρώτο σετ ήταν ολοκληρωτικά της Ντιατσένκο η οποία προηγήθηκε 1-3 κι έφτασε στο εύκολο 3-6. Στο δεύτερο σετ κατάφερε να προηγηθεί με 3-0 κι όλα έδειχναν πως η Σάκκαρη δεν θα τα κατάφερνε, όμως σε εκείνο το σημείο άρχισε η αντεπίθεσή της!

Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε στη συνέχεια τα επόμενα 4 games και τα 6 από τα 7 τελευταία του δεύτερου σετ, κερδίζοντας με 6-4. Το τρίτο σετ ήταν συγκλονιστικό καθώς άρχισε με 5 συνεχόμενα break, 3 για την Ρωσίδα και 2 για την Ελληνίδα. Τελικά η Ντιατσένκο, προηγήθηκε με 5-2 κι έδειχνε και πάλι να είναι κοντά στη νίκη.

Όμως η Σάκκαρη επέστρεψε ξανά! Πρώτα έκανε το 5-3 και στη συνέχεια πήρε 4 διαδοχικά games για να φτάσει στο 6-5. Το παιχνίδι έφτασε στο tie break, όπου η Σάκκαρη είχε το ψυχολογικό αβαντάζ και κατάφερε να επικρατήσει και με 7-3 έκανε το 2-1 στα σετ και πήρε την πρόκριση.

Στον δεύτερο γύρο, η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από την αναμέτρηση της Γέλενα Οσταπένκο με την Αλίζ Κορνέτ.

We’re going to a decider at @Formula_TX⁰.@mariasakkari storms back in the second set to take it 6-4. pic.twitter.com/U802Ckuxab

— WTA (@WTA) February 10, 2020