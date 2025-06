H Μπουαζόν, το αποσμητικό και η πληρωμένη απάντηση (vid)

Η Λουίς Μπουαζόν εκπλήσσει με την πορεία της στο Rolland Garros, όμως ενάμιση μήνα πριν η 22χρονη Γαλλίδα είχε βρεθεί για απίθανο λόγο στην επικαιρότητα.

Η Λουίς Μπουαζόν είναι, δίχως άλλο, το πρόσωπο του φετινού Roland Garros, η 22χρονη Γαλλίδα νικώντας και τη Μίρα Αντρέεβα με 7-6(6), 6-3 πέρασε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμεωπίσει την Κόκο Γκοφ.

Η Μπουαζόν πέρυσι έχασε την ευκαιρία να πάρει μέρος στο γαλλικό Όπεν, εξ αιτίας ρήξης στον πρόσθιο χιαστό. Τώρα μπήκε με wild card στο κυρίως ταμπλό και στο ντεμπούτο της σε Grand Slam, έγινε η πρώτη Γαλλίδα που θα παίξει στα ημιτελικά του Roland Garros, μετά τη Μαριόν Μπαρτολί το 2011, καθώς και η 3η παίκτρια που στην πρώτη της παρουσία σε Slam φθάνει τόσο μακριά, κάτι που στο παρελθόν έχουν πετύχει η Μόνικα Σέλες το 1989 και η Τζένιφερ Καπριάτι το 1990.

Παράλληλα, με την πορεία της στο Roland Garros, από το Νο.361 της παγκόσμιας κατάταξης έχει πετύχει άνοδο 296 θέσεων κι ό,τι αν γίνει από εδώ και πέρα, τη Δευτέρα (9/6) θα φιγουράρει στο Νο.65!

Πάμε όμως σχεδόν δύο μήνες πίσω, όταν η Λουίς Μπουαζόν, άθελά της είχε βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Σε αγώνα της τη Μεγάλη Τρίτη (15/4) αντιμετώπισε τη Βρετανίδα, Χάριετ Νταρτ στον 1ο γύρο στο 250άρι τουρνουά στη Ρουέν.

Η Νταρτ σε μια αλλαγή του τερέν, είχε ζητήσει από τον διαιτητή η αντίπαλός της να φορέσει αποσμητικό, λέγοντας ότι «μυρίζει πολύ άσχημα». Η Νταρτ είχε την ατυχία τα λόγια της να τα πιάσει το μικρόφωνο, με το βίντεο να γίνεται αμέσως viral και να σχολιάζεται αρνητικά.

Η Μπουαζόν πήρε τη νίκη με 6-0, 6-3 και στη συνέχεια δεν άφησε ασχολίαστα τα λόγια της Νταρτ.

Δημοσίευσε μια επεξεργασμένη εικόνα στον λογαριασμό της στο Instagram που δείχνει τον εαυτό της στο γήπεδο με ένα αποσμητικό Dove πάνω από το χέρι της, μαρκάροντας τη μάρκα και γράφοντας, «@dove προφανώς χρειάζεται μια συνεργασία».

