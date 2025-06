O Σίνερ το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά στο Roland Garros

O Γιάνικ Σίνερ νίκησε στα τρία σετ τον Aντρέι Ρούμπλεφ και πήρε το τελευταίο εισιτήριο των προημιτελικών στο Roland Garros.

Ο Γιάνικ Σίνερ έκλεισε τη σύνθεση των προημιτελικών στο Roland Garros, με τον Ιταλό να ξεπερνά με ευκολία το εμπόδιο του Aντρέι Ρούμπλεφ με 6-1, 6-3, 6-4 στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας στο Philippe Chatrier.

Ο Σίνερ με τη νίκη του προκρίθηκε στον 11ο προημιτελικό της καριέρας του σε Grand Slam, 3o στο Roland Garros και πλέον μετρά 30 νίκες στα τελευταία 31 παιχνίδια του.

Αντίπαλός του θα είναι ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ο οποίος μετά τη νίκη επί του Τζακ Ντρέιπερ με 5-7, 6-3, 6-2, 6-4 έγινε ο πρώτος παίκτης από το Καζκαστάν που περνά σε προημιτελικά Grand Slam.

Jannik Sinner becomes the Italian man with the most Grand Slam singles match wins in the Open Era.



1. Jannik Sinner - 72.



2. Fabio Fognini - 71.



3. Andreas Seppi - 63.



4. Adriano Panatta - 62.



5. Matteo Berrettini - 50.



