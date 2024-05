Ναδάλ: «Δεν νομίζω ότι θα είναι έξυπνο να παίξω στο Wimbledon»

Ο Ράφαελ Ναδάλ ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί σωστή ιδέα να πάρει μέρος στο Wimbledon, στοχεύοντας να επιστρέψει σε δύο μήνες στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Ράφαελ Ναδάλ έζησε αποθεωτικές στιγμές στο «Philippe Chatrier» στον αγώνα του με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, παρόλο που η επιστροφή του έπειτα από 722 ημέρες στο Roland Garros, δεν συνδυάστηκε με νίκη.

Ο Ναδάλ γνώρισε την 4η μόλις ήττα σε αυτό και στις δηλώσεις του ο 38χρονος Ισπανός ρωτήθηκε για την επόμενη ημέρα. Ουσιαστικά ο Ναδάλ απέκλεισε το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο Wimbledon (1-14 Ιουλίου), καθώς επιδιώκει να επιστρέψει στο Παρίσι και στις εγκαταστάσεις του Roland Garros, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου ήδη έχει δύο χρυσά μετάλλια, στο μονό στο Πεκίνο το 2008 και στο διπλό στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016 με συμπαίκτη τον Μαρκ Λόπεζ.

«Μου φαίνεται δύσκολο να πάω στο Wimbledon. Δεν νομίζω ότι είναι έξυπνο να κάνω μια μετάβαση από το χώμα στο χορτάρι, όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι στο χώμα. Ελπίζω να επιστρέψω σε αυτό το γήπεδο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό με παρακινεί και ελπίζω να είμαι καλά προετοιμασμένος. Μετά πρέπει να δω πώς νιώθω όσον αφορά τα κίνητρα, τη σωματική ικανότητα και το επίπεδο τένις, για να δω αν έχει νόημα να συνέχισε να παίζω» είπε ο Ναδάλ.

Ο προπονητής της εθνικής Ισπανίας Νταβίντ Φερέρ, βρίσκεται στο Παρίσι για να κάνει την τελική επιλογή της ομάδας και αυτή να ανακοινωθεί στις 10 Ιουνίου, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του Rolandm Garros.

Baby Rafa Nadal & Rafa’s wife Mery supporting him at Roland Garros. 🥹



Baby Rafa looks nervous 😂 pic.twitter.com/Qlojt26Rae