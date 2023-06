Σε έξι βίντεο οι μοναδικές στιγμές που έζησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά την κατάκτηση του Roland Garros και του 23ου Grand Slam της καριέρας του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία, o Σέρβος σούπερ σταρ στην «πόλη του Φωτός» κατέκτησε τον 3ο τίτλο του στο Roland Garros και συνάμα έφθασε στους 23 τίτλους στα Grand Slam και πλέον απολαμβάνει τις στιγμές δόξας.

Οι στιγμές που έζησε στο «Philippe Chatrier» μετά τον τελικό με τον Κάσπερ Ρουντ μαγικές.

Ο Τζόκοβιτς εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Roland Garros σε ηλικία 18 ετών το 2005, χάνοντας στον 2ο γύρο από τον Γκιγιέρμο Κορία με 3-0 σετ. Και οι Γάλλοι θέλοντας να τον τιμήσουν, παρουσίασαν στιγμές από την πορεία του στο γαλλικό Όπεν σε ένα βίντεο 63 δευτερολέπτων.

Με τον νικητήριο πόντο στον τελικό με τον Κάσπερ Ρουντ, ο Τζόκοβιτς σωριάστηκε στο χώνα, ήταν η αρχή των στιγμών αποθέωσης που ακολούθησαν.

Λίγα λεπτά μετά ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο box και έγινε ένα κουβάρι με τα μέλη της ομάδας του και την οικογένειά του.

Η οικογένεια Τζόκοβιτς έζησε τις δικές της στιγμές, με τη Γιέλανα Τζόκοβιτς, τον 9χρονο Στέφαν και την 6χρονη Τάρα να κατεβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για την αναμνηστική φωτογραφία στο φιλέ.

Τα ball kids αποθέωσαν με τον δικό τους τρόπο τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τη στιγμή που αποχωρούσε από το κεντρικό κορτ.



Και τη Δευτέρα (12/6) πριν από την επιστροφή στην πατρίδα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς με το τρόπαιο του 23ου Grand Slam στα χέρια του, βρέθηκε στην καρδιά του Παρισιού για την καθιερωμένξη φωτογράφηση με φόντο τον πύργο του Άιφελ, δηλώνοντας: «Νιώθω υπερήφανος και κουρασμένος, υπερήφανος που έγραψα ιστορία στο σπορ που πραγματικά αγαπώ».

"I'm very thrilled and proud to make history of the sport that I truly love". @DjokerNole



pic.twitter.com/nu0iIe6LL5