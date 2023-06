Οι Μπαπέ και οι Ιμπραΐμοβιτς μαζί στον τελικό του Roland Garros

Οι Κίλιαν Μπαπέ και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είναι ανάμεσα στα αστέρια του αθλητισμού που βρέθηκαν στο «Philippe Chatrier» για να δουν από κοντά τον τελικό του Roland Garros ανάμεσα στους Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάσπερ Ρουντ.

Όλος ο καλός κόσμος βρίσκεται στο «Philippe Chatrier» για να παρακολουθήσει τον τελικό του απλού ανδρών στο Roland Garros ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Κάσπερ Ρουντ.

Οι Κίλιαν Μπαπέ και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είναι από δύο τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση, με τους δύο αστέρες να παρακολουθούν μαζί τον μεγάλο τελικό στο γαλλικό Όπεν.



