Τζόκοβιτς: «Σεβασμός στον Αλκαράθ που έμεινε να τελειώσει το ματς»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στάθηκε στον τραυματισμό του αντιπάλου του σε ένα ισορροπημένο ματς στα πρώτα δύο σετ, που κατέληξε τελικά στα χέρια του.

Ανακουφισμένος που προκρίθηκε στον τελικό πιο εύκολα απ’ ότι περίμενε, ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Σε αυτό βοήθησε ο τραυματισμός του Αλκαράθ, για τον οποίο μόνο καλά λόγια είχε να πει στο τέλος του αγώνα.

«Του είπα στο τέλος στο φιλέ ότι είναι πολύ νέος και έχει όλο τον χρόνο μπροστά του να κερδίσει πολλές φορές αυτό το τουρνουά. Είναι απίστευτος παίκτης και πολύ καλό παιδί. Είναι σκληρό να τελειώνει έτσι το ματς και να μη ξέρει αν πρέπει να σταματήσει και φυσικά σε κανέναν δεν αρέσει να κερδίζει έναν αγώνα με αυτόν τον τρόπο. Συγχαρητήρια στον Κάρλος όμως, σέβομαι το ότι έπαιξε ως το τέλος με πρόβλημα και δεν παράτησε το ματς» είπε αρχικά ο Τζόκοβιτς.

"He's going to win this tournament many times!"



Djokovic sends his best wishes to Alcaraz after he suffered with cramps during their match.



Nothing but respect #RolandGarros pic.twitter.com/wIrfCc50wA