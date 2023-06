Φήμες για νέο ειδύλλιο στο τένις ανάμεσα σε Τσιτσιπά και Μπαντόσα

«Παρηγοριά» στην αγκαλιά της πανέμορφης Ισπανίδας, Πάουλα Μπαντόσα είναι πιθανό να βρει ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τον αποκλεισμό του από τον Αλκαράθ στο Roland Garros, με τις φήμες πως είναι ζευγάρι να οργιάζουν.

Νέο καυτό ειδύλλιο φαίνεται να υπάρχει στο τένις, καθώς οι φήμες θέλουν τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι ζευγάρι με την Πάουλα Μπαντόσα. Η Ισπανίδα παρότι αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού, όχι μόνο έμεινε να δει τα παιχνίδια του Roland Garros, αλλά κάθισε και κοντά στο box του Έλληνα τενίστα στην αναμέτρησή του με τον Όφνερ.

Εκεί όμως που οι φήμες φούντωσαν, ήταν όταν οι δύο αθλητές έβαλαν κοινή τους φωτογραφία στα προφίλ που έχουν στο Spotify. Μένει να δούμε αν όντως οι δύο αθλητές είναι ζευγάρι ή απλά είναι ένα παιχνίδι που πολλοί κάνουν στα social τους.

Η Ισπανίδα τενίστρια φαίνεται να διασκεδάζει αυτές τις φήμες και ανέβασε στο twitter πως περιμένει το μπόνους από το Spotify για τον θόρυβο που έχει προκληθεί!

“Cause if there is one thing that I’ve learned on my time here on earth, is that we shouldn’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive.” pic.twitter.com/TdyCUNWljd