Η Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια επικράτησε της Ονς Ζαμπέρ με 2-1 σετ και περιμένει την Σβιόντεκ ή την Γκοφ στον αυριανό ημιτελικό.

Στα έξι χρόνια που παίζει σε τοπ επίπεδο, η Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια δεν είχε καταφέρει ποτέ να φτάσει πέρα από τον δεύτερο γύρο σε grand slam.

Σήμερα, προκρίθηκε στα ημιτελικά του Roland Garros, σημειώνοντας μία δύσκολη ανατροπή επί της Ονς Ζαμπέρ (3-6, 7-6, 6-1).

𝗠𝗔𝗜𝗔 𝗠𝗔𝗞𝗘𝗦 𝗠𝗢𝗥𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬



Beatriz Haddad Maia becomes the first Brazilian woman to reach the French Open semi-finals in the Open era after she comes from a set down to defeat Ons Jabeur 3-6, 7-6, 6-1! #RolandGarros pic.twitter.com/Rh34fq4bKB