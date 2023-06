Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να «σπάσει» τη δυσμενή παράδοση απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ και να προκριθεί στα ημιτελικά του Roland Garros.

H αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Κάρλος Αλκαράθ αποτελεί το μεγάλο ντέρμπι των προημιτελικών στο Roland Garros.

Το παιχνίδι που έχει οριστεί να αρχίσει το βράδυ της Τρίτης (6/6) λίγο μετά τις 21:15 ώρα Ελλάδος, είναι και αυτό που συγκεντρώνει όλο το ενδιαφέρον της ημέρας στο Παρίσι.

Για τους δύο παίκτες σε αυτό το σημείο αρχίζει η... ανηφοριά στο μονοπάτι τους προς την κατάκτηση του τίλου. Ο νικητής στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, εφόσον στο παιχνίδι που θα προηγηθεί στο Philippe Chatrier, o Σέρβος έχει αποκλείσει τον επικίνδυνο Κάρεν Χατσάνοφ.

Τόσο ο Τσιτσιπάς, όσο και ο Αλκαράθ έφθασαν μέχρι εδώ δικαιλογώντας τον τίτλο του φαβορί και έχοντας χάσει μόνο ένα σετ στα τέσσερα παιχνίδια τους.

Ο 24χρονος Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί την 3η παρουσία του στα ημιτελικά του Roland Garros την τελευταία τετρετία, καθώς ήταν στα ημιτελικά το 2020, φιναλίστ απέναντι στον Τζόκοβιτς το 2021, ενώ πέρυσι ο Χόλγκερ Ρούνε τον απέκλεισε στον 4ο γύρο.

Ο 20χρονος Κάρλος Αλκαράθ αγωνίζεται για 3η φορά στο γαλλικό Slam, έπαιξε στον 3ο γύρο το 2021 και μέχρι τα προημιτελικά πέρυσι, όταν ηττήθηκε από τον Αλεξάντερ Zβέρεφ.

Ο Τσιτσιπάς στην προσπάθεια να διεδκικήσει και στο τέλος να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam, καλείται να «σπάσει» τη δυσμενή παράδοση που έχει με αντίπαλο τον Ισπανό.

Ο Αλκαράθ, ήδη πρωταθλητής πέρυσι στο US Open και Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στον Τσιτσιπά.

Η τελευταία και πιο ξεκάθαρη, στις 23 Απριλίου 2023, στον τελικό του χωμάτινου τουρνουά στη Βαρκελώνη.

Το ρεκόρ του μέσα στο 2023 είναι στο 34-3, έχοντας ήδη τέσσερις τίτλους στη σεζόν, οι τρεις στο χώμα (Μπουένος Άιρες, Βαρκελώνη, Μαδρίτη) και έναν σε σκληρή επιφάνεια (Indian Wells).

Από την πλευρά του ο Τσιτσιπάς έχει φετινό ρεκόρ στο 31-8, ήταν ακόμα φιναλίστ στο Australian Open και είναι χωρίς τίτλο μέσα στο 2023.

Ίσως γι αυτό η πρόβλεψη για τον νικητή στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης είναι στο 75-25 τοις εκατό υπέρ του Αλκαράθ.

US Open 2021 (Γύρος των «32»)

Αλκαράθ - Τσιτσιπάς 6-3, 4-6, 7-6(2), 0-6, 7-6(5)

The arrival of Alcaraz!



Just two years ago, Carlos Alcaraz burst onto the scene with a five-set win over Stefanos Tsitsipas at the US Open. pic.twitter.com/yIMVfNZREf