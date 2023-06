H Σαμπαλένκα γλίτωσε το κάζο και πέρασε στις «8»

Τα… είδε όλα στο πρώτο σετ η Αρίνα Σαμπαλένκα, αλλά επιβίωσε και με 2-0 σετ επί της Στέφενς, πάει να παίξει με την Σβιτολίνα στα προημιτελικά.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα έκανε άλλο ένα βήμα προς τον τελικό του Roland Garros.

Σε ένα πολύ περίεργο ματς, κατάφερε να κερδίσει με 2-0 σετ την Σλόαν Στέφενς (7-6, 6-4) αν και τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί εντελώς αντίστροφα.

A 𝙝𝙖𝙧𝙙-𝙛𝙤𝙪𝙜𝙝𝙩 win sees Aryna Sabalenka progress to the quarter-final!



She overcame Sloane Stephens 7-6 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/8bWQefv5fS