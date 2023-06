Η Ριμπάκινα αποσύρθηκε από το Roland Garros

Η Έλενα Ριμπάκινα ανέβασε πυρετό και απέσυρε τη συμμετοχή της από τη συνέχεια του Roland Garros

Ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, η Έλενα Ριμπάκινα απέσυρε τη συμμετοχή της από τη συνέχεια του Roland Garros εξ αιτίας ασθένειας.



«Δεν κοιμάμαι καλά εδώ και δυο νύχτες και έχω πυρετό. Σήμερα προσπάθησα πολύ στο ζέσταμα, αλλά η σωστή απόφαση ήταν να αποσυρθώ. Είμαι πολύ απογοητευμένη που δεν θα αγωνιστώ, αλλά έτσι είναι η ζωή», δήλωσε η Ριμπάκινα.

Αυτόματα η Ισπανίδα, Σάρα Σορίμπες Τόρμο, Νο.132, αυτόματα προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Roland Garros.

Elena Rybakina on withdrawal from Roland Garros:



“I had a fever, headache, I think you can hear it also…”



She sounds really ill. Her voice is raspy & it sounds like she’s been coughing all night. I’m surprised she even went to the press conference



