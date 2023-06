Απίστευτη απάντηση έδωσε ο Θανάσης Κοκκινάκης στη διατητή με αφορμή την κατανομή των toilet breaks στους αγώνες του Roland Garros.

Ένα ασυνήθιστο λεκτικό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στον αγώνα του Θανάση Κοκκινάκη με τον Χατσάνοφ για τον 3ο γύρο του Roland Garros.

O Θανάσης Κοκκινάκης διαμαρτυρήθηκε για την κατανομή των toilet breaks στη διαιτητή, με τον Αυστραλό να έχει έντονο διάλογο για το γεγονός ότι οι κανονισμοί επιτρέπουν μόλις δύο σε όλο το παιχνίδι και να δίνει τη δική του απάντηση.

When you gotta go, you gotta go!



Maybe Thanasi Kokkinakis stayed a bit 𝐭𝐨𝐨 hydrated in the Roland-Garros heat #RolandGarros | @TKokkinakis pic.twitter.com/RSD2EMsp4S