Ο Ντάνιελ Αλτμάιερ αποδείχθηκε πιο ανθεκτικός νικώντας τον Γιάνικλ Σίνερ με 3-2, σε αγώνα πέντε ωρών και 26 λεπτών, τον 5ο μεγαλύτερο στη διάρκεια του Roland Garros.

Σε μια τρομερή μονομαχία εξελίχθηκε ο αγώνας του Γιάνικ Σίνερ με τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ για τον 2ο γύρο του Roland Garros, με τον Αλτμάιερ να επικρατεί με 6-7(0), 7-6(7), 1-6, 7-6(4), 7-5 και να αφήνει εκτός συνέχειας του γαλλικού Όπεν τον Ιταλό, Νο.8 στο ταμπλό.

Ο αγώνας τους περνά στην ιστορία του Roland Garros, καθώς είχε διάρκειας πέντε ωρών και 26 λεπτών, ο 5ος μεγαλύτερος σε διάρκεια που έχει παιχθεί συνολικά στο τουρνουά.

Les matchs les plus longs de Roland Garros : ▪️ 6h33 : Santoro b. Clément (2004) ▪️ 6h05 : Giustino b. Moutet (2020) ▪️ 5h41 : Mathieu b. Isner (2012) ▪️ 5h31 : Corretja b. Gumy (1998) 5h26 : Altmaier b. Sinner (2023) pic.twitter.com/IsXBwMv1o1

Συνολικά παίχθηκαν 391 πόντοι (198-193 υπέρ του Σίνερ), με τον Αλτμάιερ (Νο.79) να τελειώνει τον αγώνα με 60 winners και 70 αβίαστα λάθη, η αντίστοιχη επίδοση για τον Σίνερ ήταν 62 winnmers και 75 αβίαστα λάθη. Ο Σίνερ θα έχει να θυμάται την ατυχία του για τον τρόπο που έχασε match point στο 4ο σετ.

