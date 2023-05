Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίζοντας με υπομονή και ωριμότητα εκεί όπου το απαιτούσε η κατάσταση, τελείωσε τον Καρμπάγιες Μπαένα με 3-0 σετ (6-3, 7-6, 6-2) και συνεχίζει στον τρίτο γύρο του Παρισιού.

Παίζοντας ώριμα από τον πρώτο πόντο και με ελάχιστα κενά στην απόδοσή του, επικράτησε του Ισπανού Καρμπάγιες Μπαένα με 3-0 σετ (6-3, 7-6(4), 6-2) και περιμένει στην φάση των «32» έναν εκ των Σβάρτσμαν και Μπόργκες.

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗼𝘀!



