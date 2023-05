Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε το ρεκόρ του στο Roland Garros στο 19-6, το οποίο είναι καλύτερο από του Φέντερερ!

Ενα εντυπωσιακό επίτευγμα σημείωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σήμερα στο παιχνίδι με τον Γίρι Βέσελι.

Η νίκη του αυτή ήταν η 19η στην καριέρα του στο Παρίσι, με το ρεκόρ του μετά από 25 ματς, να είναι στο 19-6.

Αυτό είναι το τρίτο καλύτερο πίσω από το… αδιανόητο 25-0 του Ναδάλ και το 20-5 του Τζόκοβιτς, ενώ ξεπέρασε τον Φέντερερ που είχε ρεκόρ 18-7 στα πρώτα 25 ματς, καθώς και του Βαβρίνκα που είχε 17-8!

Tsitsipas in his first 25 career matches at Roland-Garros: 19-6



Nadal 25-0

Djokovic 20-5

Federer 18-7

Wawrinka 17-8



@ArcKPhoto pic.twitter.com/Xn7yENtqYm