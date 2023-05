Πέρασε η Σαμπαλένκα, γιούχαραν την Κόστιουκ! (vids)

H Αρίνα Σαμπαλένκα κέρδισε εύκολα την Μάρτα Κόστιουκ, με την Ουκρανή να δέχεται αποδοκιμασίες επειδή δεν έδωσε το χέρι στην Λευκορωσίδα.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα χρειάστηκε μόλις 71 λεπτά να προκριθεί στην επόμενη φάση του Roland Garros, αλλά αυτό που θα μείνει περισσότερο από το ματς με την Μ. Κόστιουκ, είναι ότι ακολούθησε στο φινάλε.

Οπως αναμενόταν η Ουκρανή δεν πήγε να δώσει τα χέρια στο τέλος του αγώνα στην Σαμπαλένκα καθώς η Λευκορωσία στηρίζει την Ρωσία στην εισβολή της στην Ουκρανία. Αυτό που ακολούθησε όμως ήταν μη αναμενόμενο. Κάποιοι στο κοινό αποδοκίμασαν έντονα την Κόστιουκ και είναι η πρώτη φορά που μία Ουκρανή (και όχι Ρωσίδα ή Λευκορωσίδα) γιουχάρεται από το κοινό.

Ο κόσμος έδειξε ξεκάθαρα την αντίθεσή του με την συμπεριφορά των αθλητών, με την Σαμπαλένκα να έχει πει πρόσφατα πως οι αντίπαλές της, της φέρονται με άσχημο τρόπο, ενώ η ίδια έχει εκφραστεί ανοιχτά κατά του πολέμου.

Aryna Sabalenka taking a bow. Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands. There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue

Η Σαμπαλένκα στην αρχή νόμιζε ότι ο κόσμος γιούχαρε αυτήν και σοκαρίστηκε, αλλά της εξήγησαν από το box της πως οι αποδοκιμασίες ήταν για την αντίπαλό της.

Aryna Sabalenka thought the crowd was booing her, but they were booing Marta Kostyuk:



“Sorry guys I didn’t get it at 1st. I thought this ‘boo’ was against me. So I was a little surprised, but then I felt your support. So thank you so much for the support. It’s really important” pic.twitter.com/Jql2VSycAr