Τρομερή ατμόσφαιρα στην… προπόνηση του Τσιτσιπά με τον Αλκαράθ στο Suzanne Lenglen, οι Γάλλοι γέμισαν τις κερκίδες.

Αν περνούσε κάποιος… άσχετος από τις κερκίδες των κεντρικών γηπέδων στο Roland Garros, θα νόμιζε πως γίνονται κανονικά ματς.

Αυτό που γινόταν σήμερα στην κοινή προπόνηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Κάρλος Αλκαράθ, περισσότερο… αγώνα θύμιζε παρά προπόνηση.

Σχεδόν 10.000 θεατές γέμισαν το γήπεδο για να δουν το Νο1 και το Νο5 να προπονούνται παρέα, ενώ όταν έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο, επικράτησε… χαμός. Η ατμόσφαιρα θύμιζε κανονικό ματς και όχι προπόνηση, κάτι που μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στις κερκίδες όσο προχωρά το τουρνουά.

Electric atmosphere here on Court Suzanne-Lenglen as Carlos Alcaraz and Stefanos Tsitsipas arrive for their practice session together. Crowd went completely wild when they walked on court. pic.twitter.com/xAY7xipxRN