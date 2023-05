Ο Ράφαελ Ναδάλ σαν σήμερα στις 23 Μαΐου 2005 πετύχαινε την 1η νίκη του στο Roland Garros, όπου έχει ρεκόρ 112-3!

Ο Ράφαελ Ναδάλ για πρώτη φορά μετά το 2005 δεν θα βρεθεί στο Παρίσι για το αγαπημένο του Roland Garros.

Tότε 18 χρόνια πριν, ένας 19χρονος Ισπανός συστηνόταν στο κοινό των Παρισίων, κατακτώντας τον 1ο από τους 14 συνολικά τίτλους στο γαλλικό Όπεν.

Και σαν σήμερα, στις 23 Μαΐου 2005 ο Ναδάλ έδινε τον παρθενικό του αγώνα στο Roland Garros, κάτω από ψιλόβροχo στο court 1 νικούσε τον Γερμανό, Λαρς Μπουργκσμίλερ με 3-0 σετ.

18 years ago today, Nadal made his Roland-Garros debut under a light drizzle on Court 1...



...and it was the last time he wasn't scheduled on Philippe-Chatrier or Suzanne-Lenglen pic.twitter.com/QuTmw9EbOW