Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εγκατέλειψε τον ημιτελικό του Roland Garros κόντρα στον Ράφαελ Ναδάλ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αστράγαλο.

Άδοξο ήταν το αντίο του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο Roland Garros και τον ημιτελικό κόντρα στον Ράφαελ Ναδάλ. Μετά από μια... τενιστική «ραψωδία» τριών ωρών και 13 λεπτών και λίγο πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου σετ (ο Ισπανός είχε πάρει το πρώτο), ο Γερμανός γύρισε άσχημα τον αστράγαλό του και σωριάστηκε στο κορτ σφαδάζοντας.

Αμέσως επικράτησε ανησυχία για το μέγεθος της ζημιάς και το κατά πόσο το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης θα ήταν σε θέση να συνεχίσει. Η επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο, διέλυσε κάθε αμφιβολία, αφού ο Σάσα Ζβέρεφ εμφανίστηκε με πατερίτσες για να χαιρετήσει το κοινό, θέτοντας πρόωρο τέλος στον ημιτελικό.

Δείτε τον ανατριχιαστικό τραυματισμό:

Damn man.... such a good match be sad if this ends it.... #RolandGarros #Zverev #Nadal pic.twitter.com/72QzNplqp4

Alexander Zverev just badly injured himself after a slide. In tears, the German must give up after a solid match. Shocking images. Extract from the French channel France 2. Nadal is shocked. #RolandGarros #Nadal pic.twitter.com/dpK6Mnbvrv