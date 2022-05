O Νόβακ Τζόκοβιτς σε δύο ώρες καθάρισε τη νίκη απέναντι στον Ντιέγκο Σβάρτσμαν και συνεχίζει την προσπάθεια για το 2ο διαδοχικό τίτλο στο Roland Garros.

O Nόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του για τη διατήρηση του τίτλου στο Roland Garros. Ο 35χρονος Σέρβος νίκησε τον Αργεντινό, Ντιέγκο Σβάρτσμαν με 6-1, 6-3, 6-3 περνώντας στα προημιτελικά του γαλλικού Όπεν, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ράφαελ Ναδάλ και τον Φελίξ Αλιασίμ, που θα γίνει λίγο αργότερα.

Ο Τζόκοβιτς μέσα σε 2 ώρες και 15 λεπτά είχε εξασφαλίσει τη νίκη απέναντι στον Σβάρτσμαν και για 13η διαδοχική φορά θα είναι στα προημιτελικά του Roland Garros.

Welcome to the @DjokerNole drop shot clinic #RolandGarros pic.twitter.com/kNbMqpzEXS