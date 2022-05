Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι στον γύρο των «16» μετά το 3-0 επί του Νακασίμα και πάει ολοταχώς για 8αδα.

Ανοιχτός ο δρόμος για τα προημιτελικά του Roland Garros είναι για τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός επικράτησε του Μπράντον Νακασίμα με 3-0 σετ, αλλά πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό σκορ. Πήρε δύο σετ στο tie break και ένα χάρη σε ένα break (7-6, 6-3, 7-6) για να προκριθεί στους «16» σε 2 ώρες και 48 λεπτά.

Ο Ζβέρεφ είχε 50 αβίαστα λάθη, αλλά ήταν συντριπτικά καλύτερος σε άσους (18-8) και winners (50-19) με αποτέλεσμα να φτάσει στην πρόκριση.

