Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε με 3-0 σετ τον Χουάν Λοντέρο, μπαίνοντας δυναμικά στη δεύτερη συμμετοχή του στο Roland Garros.

Ο Κάρλος Αλκαράθ μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο στο Roland Garros. O 19χρονος Ισπανός από τη Μούρθια νίκησε με συνοπτικές διαδικασίες τον Αργεντινό Χουάν Λοντέρο με 6-4, 6-2, 6-0 και σε μία ώρα και 50 λεπτά πήρε την άνετη πρόκριση.



Για τον Αλκαράθ είναι η δεύτερη παρουσία του στο γαλλικό Όπεν και η περσινή του πορεία μέχρι τον 3ο γύρο μοιάζει πολύ μικρή μετά τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει με τις εμφανίσεις του μέσα στο 2022.

Απέναντι στον Λοντέρο προβληματίστηκε μόνο στο 1ο σετ, μετά κυριάρχησε απόλυτα, δεν απειλήθηκε ούτε μία φορά με break, αντίθετα είχε 6/12, βρήκε 22 winners και με ποσοστό 83% κερδισμένων πόντων το 1ο σερβίς (34/41) δεν άφησε πολλά περιθώρια στον αντίπαλό του.

