Ντελ Πότρο σε Τσιτσιπά: «Χαρούμενος για σένα, Στέφανε. Το άξιζες» (pic)

O Ντελ Πότρο αποθέωσε δημόσια τον Στέφανο Τσιτσιπά για το παιχνίδι του και την πρόκριση στον τελικό του Roland Garros.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει δηλώσει πως ο Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο ήταν είδωλο του και είχε εκφράσει την επιθυμία να παίξει μαζί του στο διπλό.

Ο Αργεντινός που έχει κάνει... ρουτίνα τα χειρουργεία αλλά δεν το βάζει κάτω και θέλει να επιστρέψει στη δράση είδε τον αγώνα του Έλληνα με τον Γερμανό στους "4" του Roland Garros και συνεχάρη δημόσια τον Στέφανο.

«Τόσο χαρούμενος για σένα Στέφανε! Το άξιζες. Εύχομαι τα καλύτερα στον τελικό του Roland Garros», έγραψε ο Ντελ Πότρο.

Ο Αργεντινός έχει φτάσει στο Νο3 κόσμου και έχει κερδίσει US Open και μάλιστα απέναντι στον Ρότζερ Φέντερερ και είναι φυσικό τα λόγια του να έχουν μεγάλη "βαρύτητα".

Ο Τσιτσιπάς έχει προλάβει να παίξει με τον Ντελ Πότρο το 2018 στην Ρώμη και είχε ηττηθεί με 7-5,6-3.

So happy for you, @steftsitsipas! You deserve it. Wishing you all the best for the @rolandgarros final