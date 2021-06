Πρόωρος «τελικός» Ναδάλ - Τζόκοβιτς στο Roland Garros (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε με νίκη με 3-1 σετ επί του Ματέο Μπερετίνι για 11η φορά στους "4" στο Roland Garros και θα συναντήσει τον Ράφα Ναδάλ.

Το μεγάλο ραντεβού του Ράφα Ναδάλ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς "κλείστηκε" και στο φετινό Roland Garros.

Δεν θα είναι τελικός όπως το 2020 αλλά ημιτελικός και θα διεξαχθεί την Παρασκευή στο Παρίσι.

Μετά από τον Ράφα Ναδάλ που απέκλεισε με 3-1 σετ τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν και ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 6-3, 6-2, 7-6 (5), 7-5 του Ματέο Μπερετίνι στον προημιτελικό και έμεινε πιστός στο ραντεβού τους.

Η διακοπή και τα ματς πόιντ

Το παιχνίδι θα διακοπεί στο 3-2 του 4ου σετ για 20' για να φύγει ο κόσμος από τις εξέδρες και μάλιστα αποχώρησαν πρώτα οι παίκτες για να γίνει αφού δεν υπήρχε διάθεση.

Ο Ιταλός στο 3ο και στο 4ο έδειξε καλύτερα στοιχεία και έσβησε 2 ματς πόιντ στο 12ο γκέιμ του τελευταίου σετ. Με το 3ο θα κλείσει το παιχνίδι σε 3.28' και θα ξεσπάσει σε έντονους πανηγυρισμούς.

Αυτός είναι ο 40ος ημιτελικός του Σέρβου στα Grand Slam.

Το 58ο παιχνίδι τους

Ο αγώνας της Παρασκευής ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και στον Ράφα Ναδάλ θα είναι ο 58ος στην ιστορία τους με τον Σέρβο να έχει 29 και τον Ισπανό 28 νίκες.

Στο Παρίσι και στο Roland Garros ο Νόβακ είναι ένας από τους δυο παίκτες που έχουν κερδίσει τον Ράφα, το 2016 στον προημιτελικό, αλλά οι νίκες είναι 7-1 για τον Ισπανό.

Ο Ναδάλ δεν έχει χάσει ούτε έναν από τους 13 ημιτελικούς (και τελικούς) που έχει δώσει και ο Τζόκοβιτς έχει 5-5 σε ημιτελικούς.

Οι ημιτελικοί του στο Roland Garros είναι 3 με τελευταίο το 2012 (3-2 ο Ναδάλ) και όλους τους έχει κερδίσει ο Ισπανός.

Χωρίς μπρέικ σε 4 σετ

Ο Μπερετίνι τελείωσε το παιχνίδι με 0/3 μπρέικ πόιντ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 4/9.

Οι πόντοι ήταν 153-123. Ο Ιταλός έχει 51 αβίαστα (έναντι 19) και έχει 55-44 winners.

Οι άσοι ήταν 11-10 για τον "Νόλε" που είχε 89% επιτυχία στο φιλέ.

