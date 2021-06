Ο Μεντβέντεφ ξανά στο δρόμο του Τσιτσιπά (vids)

O Ντανίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε με 6-2,6-1,7-5 τον Κριστιάν Γκαρίν και θα παίξει την Τρίτη στον προημιτελικό του Roland Garros με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ραντεβού με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ θα έχει στον προημιτελικό του Roland Garros ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου απέναντι σε όλα τα προγνωστικά έφτασε στην 4η νίκη του στο Roland Garros 2021 αφού επικράτησε με 6-2,6-1,7-5 του Κριστιάν Γκαρίν.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είχε 0/4 στο Roland Garros και τώρα το 2021 έχει φτάσει στο 4/4!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα παίξουν για 8η φορά με τον Ρώσο να είναι στο 6-1 στις νίκες.

Ο Μεντβέντεφ θα παίξει στον 1ο του προημιτελικό στο Roland Garros και ο Τσιτσιπάς στον 2ο συνεχόμενο.

Μέσα στο 2021 έχουν παίξει μια φορά και ο Ρώσος επικράτησε με 3-0 σετ στον ημιτελικό του Australian Open.

Στο χώμα το μοναδικό τους παιχνίδι ήταν στο Monte Carlo Masters 2019 με τον Ρώσο να επικρατεί με 2-1.

Η μοναδική νίκη του Στέφανου ήταν στο ATP Finals 2019 το οποίο και κατέκτησε.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ φέτος παίζει εκπληκτικά στο χώμα και έφτασε σε μια άνετη νίκη απέναντι σ' έναν παίκτη που είναι πολύ καλός στο χώμα όπως είναι ο Χιλιανός Κριστιάν Γκαρίν.

Οι πόντοι ήταν 101-69. Ο Ρώσος είχε 46 winners, 32 αβίαστα και 6/11 μπρέικ πόιντ και ο Χιλιανός είχε 11-29 και 1/2 μπρέικ πόιντ.

Οι άσοι ήταν 14-0 για τον Ρώσο που κέρδισε το 86% των πόντων στο 1ο σερβίς.

Second seed. Second week@DaniilMedwed downs Garin 6-2, 6-1, 7-5 to advance to a first fourth round in Paris. Up next, Tsitsipas.#RolandGarros pic.twitter.com/eFh4C6BeXo