Μάρεϊ για Φέντερερ: «Είναι έμπνευση για μένα» (pic)

O Άντι Μάρεϊ αποθέωσε τον Ρότζερ Φέντερερ που έπαιξε αγώνα 3,5 ωρών στα 39 του και ο Ελβετός του απάντησε και του έδωσε ραντεβού στο Wimbledon.

Λίγη ώρα μετά από τη νίκη του Ρότζερ Φέντερερ επί του Ντομινίκ Κέπφερ στον 3ο γύρο του Roland Garros ο Άντι Μάρεϊ που είδε το παιχνίδι θέλησε να σχολιάσει όχι το αποτέλεσμα αλλά την αγάπη του Φέντερερ για το άθλημα!

«Δεν με απασχολεί καθόλου το αποτέλεσμα του αγώνα. Βλέποντας μόνο τον Φέντερερ στα 39 του και με δύο εγχειρήσεις στο γόνατο να παίζει σε άδειο γήπεδο στις 12.30π.μ και να πωρώνεται αποτελεί έμπνευση για μένα. Κάντε αυτό που αγαπάτε», έγραψε στο twitter ο Βρετανός με τα 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.

Ο Φέντερερ πήρε την πάσα και του απάντησε και του έδωσε ραντεβού στο Wimbledon: «Ευχαριστώ Sir Άντι, το αίσθημα είναι αμοιβαίο. Πρέπει να το αγαπάς. Τα λέμε στο χορτάρι».

