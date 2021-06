Άλλο ένα βήμα για τον τίτλο από την Σβιάτεκ (vids)

Με την 13η νίκη της στο Παρίσι η Ίγκα Σβιάτεκ είναι στους "16" του Roland Garros και απέχει 4 βήματα από την υπεράσπιση του τίτλου.

Ένα ακόμη βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου που κατέκτησε το 2020 στο Παρίσι πραγματοποίησε η Ίγκα Σβιάτεκ.

Η 20χρονη Πολωνή με την 13η νίκη της στο τουρνουά είναι για 3η σερί χρονιά στον 4ο γύρο του Roland Garros και θέλει άλλες 4 νίκες για το "θαύμα".

Η Σβιάτεκ απέκλεισε με 7-6 (4), 6-0 την Ανέτ Κονταβέιτ και θα παίξει στον 4ο γύρο με την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ.

Επέστρεψε στο 1ο σετ

Η Κονταβέιτ ξεκίνησε με μπρέικ στο 1ο σετ και έφτασε με το σερβίς της στο 4-2. Η Σβιάτεκ όμως αντέδρασε και με μπρέικ ισοφάρισε σε 4-4.

Η Εσθονή έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ όπου το έχασε. Στο 2ο σετ, η Πολωνή πέτυχε 3 μπρέικ έφτασε στο 5-0 και απλά "έγραψε" το 6-0.

Η Σβιάτεκ μετράει 20-0 στα σετ στο Roland Garros!

Πρώτη φορά η Γκάουφ

Η Κόκο Γκάουφ είναι ένα από τα πρόσωπα του Roland Garros.

H 17χρονη Αμερικανίδα είχε φτάσει το 2019 στον 4ο γύρο του Wimbledon, το 2020 στον 4ο στο Australian Open και το 2021 στους "16" στο Roland Garros.

Η Κόκο προκρίθηκε με άνεση αφού μετά από 6-1 του 1ου σετ η αντίπαλος της η Τζέινφερ Μπρέιντι εγκατάλειψε τον αγώνα λόγω τραυματισμού.

Στον 4ο γύρο θα παίξει με την Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ.

