Η Παβλιουτσένκοβα πέταξε έξω την Σαμπαλένκα!

Εκπληξη στο ταμπλό των γυναικών του Roland Garros με την Σαμπαλένκα να μένει εκτός συνέχειας από την εξαιρετική Παβλιουτσένκοβα (2-1σετ).

Η Αναστασία Παβλιουτσένκοβα έκανε την έκπληξη της ημέρας στο ταμπλό των γυναικών στο Roland Garros.

H Ρωσίδα τενίστρια απέκλεισε το Νο3 και εκ των φαβορί για τον τίτλο, την Αρίνα Σαμπαλένκα, επικρατώντας με 2-1 σετ (6-4, 2-6, 6-0) σε 1 ώρα και 40 λεπτά. Το Νο31 του ταμπλό παρά τους 5 άσους της Σαμπαλένκα στο πρώτο σετ, κατάφερε να της κάνει δύο μπρέικ και να κερδίσει με το δεύτερο στο 4-3, για να κερδίσει τελικά με 6-4.

Η Σαμπαλένκα ανέβηκε κατακόρυφα στο δεύτερο σετ και δεν έχασε ούτε ένα πόντο στο πρώτο της σερβίς (12/12), ενώ αποφάσισε να παίξει πιο επιθετικά ανεβαίνοντας στο φιλέ σε κάθε ευκαιρία (5/5). Ετσι πήρε το σετ με 6-2 και ισοφάρισε σε 1-1.

Όμως στο τρίτο σετ λες και… έσβησε ο διακόπτης, η Σαμπαλένκα ήταν σκιά του εαυτού της. Ξεμένοντας από δυνάμεις δέχτηκε δύο γρήγορα μπρέικ και με 38% στο πρώτο σερβίς, ουσιαστικά παράτησε το παιχνίδι μετά το 4-0 στο σετ και αποκλείστηκε από την συνέχεια.

Power@NastiaPav scores the 6-4, 2-6, 6-0 upset of No.3 seed Sabalenka in her 37th(!!) career win over a top 10 player. She plays the winner of Keys/Azarenka in R4. #RolandGarros pic.twitter.com/UbSdFLJMB3