Γενέθλια με την 17η πρόκριση στον 3ο γύρο ο Ναδάλ (vids)

Ανήμερα των 35ων γενεθλίων του ο Ράφα Ναδάλ απέκλεισε με 3-0 σετ τον Ρισάρ Γκασκέ και είναι για 17η φορά στους "32" του Roland Garros.

Με την 102η νίκη του στο Παρίσι ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Roland Garros.

Ο Ισπανός τενίστας γιόρτασε τα 35α γενέθλια του στο Philippe Chatrier κερδίζοντας με 6-0, 7-5, 6-2 τον Γάλλο Ρισάρ Γκασκέ.

Ο Ράφα Ναδάλ επικράτησε για 17η φορά σε ισάριθμους αγώνες του Ρισάρ Γκασκέ και σφράγισε την 17η πρόκριση σε 17 συμμετοχές στους "32" στο Roland Garros.

O Ισπανός είναι πλέον τέσσερις νίκες μακριά από τον μεγάλο στόχο του που είναι το 14o Roland Garros και αντίπαλος του στον 3ο γύρο θα είναι ο Βρετανός Κάμερον Νόρι.

Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ με καταιγισμό μπρέικ (3) έφτασε στο 6-0 σε 27' αλλά στο 2ο ο Ρισάρ Γκασκέ του έβαλε πίεση.

Ο Ισπανός θα πετύχει μπρέικ για το 3-1 αλλά ο Γάλλος θα το πάρει πίσω για να μειώσει σε 5-4 και να ισοφαρίσει σε 5-5.

Τελικά ο Ναδάλ με το 5ο μπρέικ του στο παιχνίδι θα κλείσει το σετ στο 7-5.

Στο 3ο ο Γκασκέ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 2-2 αλλά ο Ράφα Ναδάλ θα πετύχει μπρέικ στο 6ο (4-2) και με νέο μπρέικ θα τελειώσει με το παιχνίδι.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2.14' και οι πόντοι ήταν 99-69.

Ο Ράφα Ναδάλ είχε 36 winners και 27 αβίαστα λάθη και ο Γκασκέ είχε 20-37.

Τα μπρέικ πόιντ ήταν 7/16 και 1/4 και ο Ισπανός είχε 84% κερδισμένους πόντους στο 1ο σετ.

