Πρώτη φορά στον 3ο γύρο ο Μεντβέντεφ (vids)

Στον 3ο γύρο του Roland Garros συνεχίζουν ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο Φάμπιο Φονίνι και ο Κέι Νισικόρι.

Πριν από λίγες ημέρες ο Ντανίλ Μεντβέντεφ πήρε νίκη για πρώτη φορά στην καριέρα του στο κυρίως ταμπλό στο Roland Garros και τώρα φτάνει στον 3ο γύρο!

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 και αντιπαθεί το χώμα απέκλεισε με 3-6, 6-1, 6-4, 6-3 τον Αμερικανό Τομ Πολ και θα παίξει στους "32" με τον Οπέλκα.

O Τομ Πολ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ (4-2) στο 1ο σετ και θα το κλείσει σε 6-3 αλλά η συμέχεια είναι μονόλογος για το Νο2 κόσμου τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Στο 2ο σετ ο Ρώσος με 2 μπρέικ (2-0, 5-1) φτάνει εύκολα στο 6-1 και στο 1-1 σετ σετ ενώ στο 3ο θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) αλλά ο Αμερικανός θα το πάρει πίσω για το 3-3.

Η "απάντηση" του είναι άμεση. Ο Μεντβέντεφ με μπρέικ πάει στο 4-3 και θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Στο 4ο σετ ο Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2 μπρέικ φτάνει στο 3-0. Ο Πολ με μπρέικ μειώνει σε 4-2 αλλά ο Ρώσος θα το πάρει πίσω για το 5-2.

Νέο μπρέικ για το 5-3 από τον Πολ και θα κλείσει ο Ρώσος με μπρέικ (6-3).

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ που είναι στο Νο6 κόσμου απέκλεισε σε 2.27' τον Ρώσο Ρομάν Σαφιούλιν με 7-6 (4), 6-3, 7-6 (1) και στον 3ο γύρο θα παίξει με τον Σέρβο Λάζλο Τζέρε.

Μετά από "μάχη" 3.59' ο Ιάπωνας Κέι Νισικόρι επικράτησε με 4-6, 6-2, 2-6, 6-4,6-4 του Ρώσου Κάρεν Κατσάνοφ και θα συναντήσει στους "32" τον Ελβετό Λάκσονεν ο οποίος έβγαλε νοκ άουτ με 6-3,2-6, 6-3,6-2 τον Μπαουτίστα Αγκούτ.

Ο Φάμπιο Φονίνι βρήκε τον καλό του εαυτό και απέκλεισε με 7-6 (6), 6-1, 6-2 τον Μάρτον Φούτσοβιτς και θα παίξει με τον Φεντερίκο Ντελπόνις ο οποίος άφησε εκτός συνέχειας με 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-2 τον Πάμπλο Αντούχαρ που είχε κάνει την έκπληξη κόντρα στον Ντομινίκ Τιμ στην πρεμιέρα.

Στον 3ο γύρο συνεχίζουν οι Γκάριν, Ρουντ αλλά και ο Καρένιο Μπούστα. Μάλιστα ο Κριστιάν Γκάριν βρέθηκε πίσω με 2 σετ και 2 ματς πόιντ αλλά επικράτησε με 4-6, 4-6, 7-6(7), 6-3, 8-6 του ΜακΝτόναλντ.

