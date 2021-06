Επέστρεψε στους "16" μετά από 3 χρόνια η Σερένα (vids)

H Σερένα Γουίλιαμς απέκλεισε με 6-4,6-4 την Κόλινς και επέστρεψε μετά από τρία χρόνια στους "16" στο Roland Garros.

Μόλις 1.25' χρειάστηκε η Σερένα Γουίλιαμς για να εξασφαλίσει μια θέση στους "16" του Roland Garros.

Η Αμερικανίδα τενίστρια με τα 23 Grand Slam επικράτησε με 6-4,6-4 της Ντανιέλε Κόλινς και θα παίξει στον 4ο γύρο την Κυριακή με την Έλενα Ριμπάκινα.

Μετά από το 2018

Η Σερένα Γουίλιαμς επέστρεψε μετά από το 2018 στους "16" πετυχαίνοντας την 69η νίκη της στο τουρνουά το οποίο και έχει κατακτήσει 3 φορές.

Αυτή είναι η 13η πρόκριση της στον 4ο γύρο ενώ τελευταία φορά που πήγε πιο μακριά έφτασε στον τελικό και ήταν το 2016.

Η ανατροπή στο 2ο σετ

Η Σερένα στο 1ο σετ βρέθηκε πίσω με 3-2 αλλά με μπρέικ προσπέρασε (4-3) και θα κρατήσει το σερβίς της για να κλείσει στο 6-4.

Το 2ο σετ ξεκίνησε με μπρέικ για την Γουίλιαμς αλλά η συνέχεια δεν ήταν ιδανική. Η Κόλινς πήρε πίσω το μπρέικ αμέσως για το 1-1 και με νέο μπρέικ έφτασε στο 3-1.

Η 39χρονη όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

Η Κόλινς θα φτάσει στο 4-1 αλλά η Σερένα με μπρέικ μειώνει σε 4-3 και με νέο μπρέικ θα πάρει κεφάλι με 5-4. Στο φινάλε απλά εκμεταλλεύτηκε το σερβίς της.

Οι αριθμοί του αγώνα

Οι πόντοι ήταν 64-55. Η Σερένα είχε 22 winners και 20 αβίαστα και η Κόλινς 18-21.

Είχαν από 50% σε κερδισμένα μπρέικ πόιντ αλλά η 39χρονη είχε 4/8 (2/4).

Η Γουίλιαμς κέρδισε 80% των πόντων της στο 1ο σερβίς και είχε 5-1 άσους.