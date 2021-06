Συνεχίζει για το back to back η Σβιάτεκ (vids)

Η νικήτρια του Roland Garros 2020, Ίγκα Σβιάτεκ, απέκλεισε με 6-1,6-1 την Πέτερσον και θα συναντήσει την Κονταβέιτ στον 3ο γύρο.

Με άνεση η Ίγκα Σβιάτεκ πήρε την πρόκριση για τον 3ο γύρο του Roland Garros.

Η νεαρή Πολωνή η οποία το 2020 κατέκτησε χωρίς να χάσει σετ το Roland Garros απέκλεισε με 6-1,6-1 την Ρεμπέκα Πέτερσον και θα παίξει στους "32" με την Ανέτ Κονταβέιτ.

Ακόμη η φιναλίστ του Australian Open 2020 Τζένιφερ Μπρέιντι επικράτησε με 6-4,2-6, 7-5 της Φιόνα Φέρο και θα συναντηθεί με την Κόκο Γκάουφ!

