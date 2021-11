Paris Masters: «Καυτός» ημιτελικός Ζβέρεφ-Μεντβέντεφ στο Παρίσι (vids)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ απέκλεισε με 7-5, 6-4 τον Κάσπερ Ρουντ και θα παίξει το Σάββατο (17:30, Cosmote Sport 6) με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον 2ο ημιτελικό του Paris Masters.

Το ζευγάρι του τελικού του 2020 θα δούμε στον ημιτελικό του Paris Masters 2021.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ που είχε χάσει το τρόπαιο από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ το Σάββατο (17:30, Cosmote Sport6) θα έχει την ευκαιρία να πάρει ρεβάνς στον ημιτελικό και να βρεθεί ξανά στον τελικό στο Paris Masters.

Εκεί θα τον περιμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς ή ο Χούμπερτ Χούρκατς που θα παίξουν στις 15:00 (Cosmote Sport 6).

Για να φτάσει στον ημιτελικό ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πέρασε δύσκολα απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ αλλά επικράτησε με 7-5,6-4.

@AlexZverev doesn't face a break point en route to sealing the first set 7-5. #RolexParisMasters pic.twitter.com/KKQaDGTCeb

Στο 1ο σετ ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ μετά από ένα χαμένο μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ θα έχει άλλα 2 χαμένα στο 11ο αλλά με την 3η του ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ και στο 6-5 για να κλείσει στο σερβίς του στο 7-5.

Το 2ο σετ αρχίζει με μπρέικ του Γερμανού για το 2-1 και θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ του Νορβηγού για το 3-1! Θα πάει με το σερβίς του στο 4-2 αλλά ο Ρουντ θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ για το 4-3.

Ο Γερμανός θα κλείσει το σετ στο 6-4 και θα προκριθεί στον ημιτελικό. O Σάσα είχε 33 winners και 24 αβίαστα και ο Κάσπερ είχε 16-12.

Ο ημιτελικός στο Παρίσι θα είναι ο 10ος αγώνας ανάμεσα στον Ζβέρεφ και στον Μεντβέντεφ.

Rematch set @AlexZverev sees off Ruud 7-5 6-4 to reach the Paris semi-finals, where he will face Medvedev in a remake of last year’s final!#RolexParisMasters pic.twitter.com/MYK4PVEUZX