Paris Masters: Στους "4" ο Μεντβέντεφ που "υπέταξε" τον Γκαστόν (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, νικητής του Paris Masters 2020, απέκλεισε με 2-0 σετ τον Ούγκο Γκαστόν και περιμένει στον ημιτελικό του Σαββάτου τον Ζβέρεφ ή τον Ρουντ.

Στον ημιτελικό του Paris Masters προκρίθηκε για 2η σερί χρονιά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου και το 2020 έφυγε νικητής από το Παρίσι επικράτησε με 7-6 (7), 6-4 του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν ο οποίος είχε σπουδαία πορεία στο Paris Masters.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα παίξει το Σάββατο στον 2ο ημιτελικό με τον νικητή του αγώνα του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον Κάσπερ Ρουντ.

Είναι ακόμη "ζωντανός" στο κυνήγι του No1 Year End με τον Νόβακ Τζόκοβιτς που θα παίξει στον άλλο ημιτελικό να είναι το φαβορί για να το κατακτήσει για 7η φορά.

Στο 1ο σετ ο Γκαστόν θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ (5-4) αλλά ο Μεντβέντεφ θα το πάρει αμέσως πίσω για το 5-5.

Οι δυο τους θα οδηγηθούν στο τάι μπρέικ και ο Ρώσος που είχε 20 αβίαστα λάθη θα επικρατήσει μετά από 1.01 με 7-6 (7).

There's no quit in this man @DaniilMedwed recovers from 5-4 40-0 down to take a WILD first set 7-6(7) against Gaston!#RolexParisMasters pic.twitter.com/wSw5MK8Fcl