Paris Masters: Δυο νίκες από τον τίτλο ο Τζόκοβιτς (vids)

Στον 7ο ημιτελικό του στο Paris Masters προκρίθηκε με 2-0 σετ εις βάρος του Τέιλορ Φριτζ ο Νόβακ Τζόκοβιτς και θα παίξει για πρόκριση στον τελικό με τον Χούμπερτ Χούρκατς.

Μετά από ένα θεαματικό και γεμάτο μπρέικ παιχνίδι ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπέρασε το εμπόδιο του Τέιλορ Φριτζ και προκρίθηκε στον ημιτελικό στο Paris Masters.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου πέρασε δύσκολα από τον Αμερικανό αλλά τον απέκλεισε με 6-4, 6-3 και θα παίξει το Σάββατο στον ημιτελικό με τον Χούμπερτ Χούρκατς.

Αυτός θα είναι ο 7ος ημιτελικός του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παρίσι εκεί όπου έχει 5 τίτλους. Διεκδικεί τον 6ο του και παράλληλα τον 37ο Masters και την εξασφάλιση του Νο1 Year End για 7η φορά.

Παράλληλα είναι ο 71ος ημιτελικός του σε τουρνουά Masters. Θυμίζουμε ότι το 2021 ο Νόβακ δεν έχει τίτλο Masters αφού στον μοναδικό του τελικό ηττήθηκε από τον Ράφα Ναδάλ στη Ρώμη.

Στο 1ο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα ξεκινήσει με μπρέικ (2-0) αλλά ο Τέιλορ Φριτζ θα το πάρει πίσω για να μειώσει σε 2-1. Νέο μπρέικ από τον Σέρβο για το 5-3 αλλά θα το πάρει και αυτό πίσω ο Αμερικανός για το 5-4.

Τελικά θα κλείσει το σετ στο 6-4.

22-0 against Americans since the start of 2017 @DjokerNole sees off Fritz 6-4 6-3 to reach his 71st Masters 1000 semi-final in Paris!#RolexParisMasters pic.twitter.com/ySZF3Hjg32