Paris Masters: Εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού ο Τσιτσιπάς (vids)

O Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε πρόβλημα στον αγκώνα και εγκατέλειψε στο 4-2 του 1ου σετ με τον Αλεξέι Ποπίριν να συνεχίζει στον 3ο γύρο του Paris Masters.

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας εγκατάλειψε λόγω ενοχλήσεων στον αγκώνα τον αγώνα με τον Αλεξέι Ποπίριν για τον 2ο γύρο του Paris Masters.

Get well soon, @steftsitsipas



The No.3 seed is forced to retire down 4-2 in his match against Alexei Popyrin#RolexParisMasters pic.twitter.com/4d1Vev7RFV