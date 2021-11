Paris Masters: Στον 2ο γύρο ο Αλκαράθ έκλεισε ραντεβού με Σίνερ (vids)

Μετά από μάχη 2.50' ο Κάρλος Αλκαράθ απέκλεισε με 2-1 τον Πιέρ Ερμπέρ και θα παίξει στον 2ο γύρο του Paris Masters με τον Γιανίκ Σίνερ.

Με το δεξί ξεκίνησε στο Paris Masters o Κάρλος Αλκαράθ.

Ο 18χρονος Ισπανός χρειάστηκε 2.50' για να αποκλείσει τον έμπειρο Γάλλο Πιέρ Ερμπέρ με 6-7 (4), 7-6 (2), 7-5 και να προκριθεί στους "32" εκεί όπου θα παίξει με τον 20χρονο Γιανίκ Σίνερ.

Battle-tested @alcarazcarlos03 comes back from the brink to defeat Herbert 6-7(4) 7-6(2) 7-5 and reach R2 in Paris!#RolexParisMasters pic.twitter.com/yLGc58AeMC — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2021

Ο Ισπανός και ο Ιταλός δεν έχουν παίξει ποτέ αγώνα στο ATP Tour αλλά συναντήθηκαν το 2019 στο Αλικάντε της Ισπανίας σε αγώνα Challenger.

Τότε ο Αλκαράθ είχε επικρατήσει με 6-2,3-6,6-3 στο χώμα.

Προκρίσεις για Σβάρτσμαν και Ντιμιτρόφ

Δεν ήταν καλή ημέρα η 2η του Paris Masters για τους Γάλλους αφού εκτός από τον Ερμπέρ αποκλείστηκε και ο Ρισάρντ Γκασκέ.

Dimitrov gets another one back @GrigorDimitrov outduels Gasquet 6-1 4-6 6-2 in Paris and now only trails 5-4 in their decade-long head-to-head#RolexParisMasters pic.twitter.com/97CG1fvKlS — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2021

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ τον έβγαλε νοκ άουτ με 6-1,4-6, 6-2 και θα παίξει με τον νικητή του Paris Masters 2018 τον Κάρεν Κατσάνοφ.

Plot twist @richardgasquet1 breaks to force a decider against Dimitrov on Court Central - 1-6 6-4!



Tune in live https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/hxNxd8PA1e — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2021

Στους "32" συνεχίζει και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν ο οποίος απέκλεισε με 7-6 (2), 5-7, 6-2 τον Τζον Μίλμαν.