Τζόκοβιτς: «Είμαι αντίθετος στον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τον κορονοϊό»

Αντίθετος στον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τον Covid-19, είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συζήτηση που είχε, μέσω Facebook live, με Σέρβους συναδέλφους.

Ο Νο.1 Σέρβος αντισφαιριστής τόνισε πως είναι προσωπικό του δικαίωμα να κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό και πως κανένας δεν μπορεί να τον κρίνει για τη συγκεκριμένη απόφαση.

«Προσωπικά, είμαι αντίθετος στον εμβολιασμό και δεν θα ήθελα να αναγκαστώ να κάνω το εμβόλιο προκειμένου να ταξιδέψω. Αλλά αν γίνει υποχρεωτικό, τι θα συμβεί; Θα πρέπει να αποφασίσω. Έχω τις δικές μου σκέψεις για το θέμα κι αν αυτές οι σκέψεις αλλάξουν κάποια στιγμή, δεν το γνωρίζω. Υποθετικά, αν η σεζόν συνεχιστεί τον Ιούλιο, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, αν και κάτι τέτοιο θεωρείται απίθανο, καταλαβαίνω πως ένα εμβόλιο θα κριθεί απαραίτητο για την αποφυγή μίας αυστηρής καραντίνας, αν και δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν».

