Σε μια γενναιόδωρη κίνηση που αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή του σε ανθρωπιστικούς σκοπούς, ο Τζόκοβιτς δεσμεύτηκε να δωρίσει ολόκληρο το ποσό σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέδειξε για άλλη μια φορά τη δέσμευσή του να προσφέρει. Αφού εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο για τη Σερβία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο Τζόκοβιτς έλαβε 200.000 ευρώ από τη σερβική κυβέρνηση ως ανταμοιβή για το αξιοσημείωτο επίτευγμά του.

Στα 37 του χρόνια, ο Τζόκοβιτς μπήκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με μοναδικό στόχο: να κερδίσει ένα μετάλλιο για τη χώρα του. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ο αστέρας του τένις τόνισε τη σημασία των Αγώνων, δηλώνοντάς τους ως την κορυφαία προτεραιότητά του. Ωστόσο, το ταξίδι του προς την ολυμπιακή δόξα δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια του Γαλλικού Όπεν νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Τζόκοβιτς υπέστη έναν τραυματισμό στο γόνατο που απείλησε να εκτροχιάσει τα ολυμπιακά του όνειρα.

🚨BREAKING: Novak Djoković will donate all of his Olympic gold earnings (200k euros) to charity!



Expected and classy act from the greatest of all time! Bravo Nole! ❤️🙏🏻



Source: @TelesportRS #NoleFam | #OlympicGames pic.twitter.com/2QSRukHkAS