H Κέρμπερ αποχωρεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι θα είναι το τελευταίο τουρνουά για την 36χρονη Αντζελίκ Κέρμπερ.

Η Αντζελίκ Κέρμπερ θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση μετά τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η 36χρονη παίκτρια από τη Γερμανία, πρώην Νο.1, ανακοίνωσε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι το τελευταίο τουρνουά στην καριέρα της.

«Πριν ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, μπορώ ήδη να πω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ το Paris 2024, διότι θα είναι το τελευταίο τουρνουά στην επαγγελματική μου καριέρα. Παρότι είναι η σωστή απόφαση, ποτέ δεν θα νιώσω έτσι. Απλά γιατί αγαπάω αυτό το άθλημα με όλη μου την καρδιά και είμαι ευγνώμων για τις αναμνήσεις και τις ευκαιρίες που μου έδωσε».

🥹 One of Germany's best ever tennis players calls it a day.



Australian Open ✅

Wimbledon ✅

US Open ✅

World No. 1 ✅



Take a bow, Angelique Kerber!

What a career! 👏🏻 pic.twitter.com/YTYlUdU8rA