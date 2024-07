Η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης ανακοίνωσε τους 184 παίκτες και παίκτριες που θα πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Τα ονόματα των αθλητών και των αθλητριών που θα πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ανακοίνωσε την Πέμπτη (4/7) η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης.

Συνoλικά 184 παίκτες και παίκτριες από 41 χώρες, βρίσκονται στα entry list σε μονό και διπλό ανδρών και γυναικών, αλλά και στο διπλό μικτό.

Το τουρνουά τένις θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Roland Garros, η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 25 Ιουλίου, παραμονή της τελετής έναρξης, οι αγώνες θα αρχίσουν το Σάββατο (27/7) και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 4 Αυγούστου.

Η Ελλάδα θα έχει εκπροσώπηση στο μονό ανδρών (Στέφανος Τσιτσιπάς), στο μονό γυναικών (Μαρία Σάκκαρη), στο διπλό ανδρών (Στέφανος Τσιτσιπάς/Πέτρος Τσιτσιπάς), στο διπλό γυναικών (Μαρία Σάκκαρη/Δέσποινα Παπαμιχαήλ) και στο διπλό μικτό (Στέφανος Τσιτσιπάς/Μαρία Σάκκαρη).

