Τσιτσιπάς: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες με την Ελλάδα είναι σαν το ψωμί με το βούτυρο» (vid)

Για την ιδιαίτερη σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων και τη σύνδεσή τους με την Ελλάδα μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν από τους πρωταγωνιστές σε ένα spot της Red Bull, με τον Έλληνα να χαρακτηρίζει την σύνδεση των Ολυμπιακών Αγώνων με την Ελλάδα ως «ψωμί και βούτυρο».

Μάλιστα, ο 25χρονος τενίστας αναφέρθηκε και στον στόχο του μεταλλίου, τονίζοντας πως μία τέτοια επιτυχία θα είναι το καλύτερο... δώρο που θα μπορούσε να κάνει στον εαυτό του. Υπενθυμίζεται πως οι αγώνες τένις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι προγραμματισμένοι από τις 27 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου.

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες σημαίνουν πολλά για μένα. Το να προετοιμαστώ καλά πριν από τους Ολυμπιακούς είναι κάτι που ανυπομονώ να κάνω. Είχα μεγάλη επιτυχία πριν λίγα χρόνια στο ίδιο γήπεδο, παίζοντας στον τελικό του Roland Garros. Θα επιστρέψω εκεί με αυτή την αυτοπεποίθηση και με αυτή την ανάμνηση στο πίσω μέρος του μυαλού μου».

Για την ξεχωριστή σημασία των Ολυμπιακών και τη σύνδεση με την Ελλάδα:

«Η Ελλάδα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες σίγουρα δένουν, όπως το ψωμί με το βούτυρο. Είναι κάτι που ονειρεύομαι από τότε που έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα. Πάντα ήθελα να είμαι ένας αθλητής που θα συμμετέχει σε μια τέτοια διοργάνωση».

Για τον στόχο του μεταλλίου

«Για μένα το πιο λυτρωτικό πράγμα θα είναι να φύγω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες με ένα μετάλλιο. Eίναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου και κάτι που θα ζει μαζί σου για το υπόλοιπο της ζωής σου».

The latest in our Olympic Feature Series, Stefanos Tsitsipas says 'for Greece the Games fits together like bread and butter.

Speaking in Monaco where he is a resident the 25-yr-old admits that winning a medal at the Paris Games would be 'a dram come true'

SOURCE: Red Bull Media pic.twitter.com/PVtYm4h4vS