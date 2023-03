Ο Μεντβέντεφ έφτασε τις 18 σερί νίκες και πέρασε στα ημιτελικά του Indian Wells

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ συνεχίζει να κάνει εντυπωσιακά πράγματα, κερδίζοντας και τον Νταβίντοβιτς Φοκίνα με 6-3, 7-5.

Το εντυπωσιακό σερί του Ντανίλ Μεντβέντεφ καλά κρατεί.

Ο Ρώσος έφτασε τις 18 συνεχόμενες νίκες, επικρατώντας και του Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα με 2-0 σετ (6-3, 7-5), με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει την παρουσία του στους ημιτελικούς του Indian Wells.

