Ο Σταν Βαβρίνκα συνεχίζει στην Καλιφόρνια καθώς απέκλεισε σε τρία σετ τον Χόλγκερ Ρούνε, παίζοντας τένις από τα… παλιά.

Ο παλιός καλός Σταν Βαβρίνκα, προ τραυματισμού, «εμφανίστηκε» τα ξημερώματα στο ματς με τον Χόλγκερ Ρούνε, για την φάση των «16» στο Indian Wells.

Ο Ελβετός έπαιξε εξαιρετικό τένις ανά διαστήματα και κατάφερε να βγει από δύσκολες καταστάσεις που τον έβαλε ο νεαρός Δανός, επικρατώντας με 6-2, 6-7, 7-5.

O 37χρονος Βαβρίνκα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 άσους (ένα μόλις διπλό λάθος), σημείωσε 36 winners, ενώ υπέπεσε σε 33 αβίαστα λάθη, 6 λιγότερα όμως από τον Ρούνε (39) που του κόστισαν σε πολύ κρίσιμες στιγμές στο παιχνίδι.

Ο Βαβρίνκα έβγαλε εκπληκτικά χτυπήματα στο ματς, ενώ στο τέλος δεν έλειψε και το… beef μεταξύ των δύο.

Ο Ρούνε αφού του έδωσε το χέρι, με αφορμή την προηγούμενη συνάντησή τους (ο Βαβρίνκα του έβαλε… χέρι λέγοντάς του να ωριμάσει), ο Δανός τον ρώτησε: «Δεν έχεις να μου πεις τίποτα τώρα;».

BIG WIN FOR STAN WAWRINKA!



What a frosty meeting at the net



Rune to Wawrinka: "You got nothing to say to me now?"



Wawrinka: "What do you want me to say?" pic.twitter.com/uUXxahcKnP