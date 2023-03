O Θανάσης Κοκκινάκης με… φόρα από τα προκριματικά, επιβλήθηκε του Μπράντον Χολτ με 6-4, 6-1 και παίζει με τον Κάρλος Αλκαράθ στον δεύτερο γύρο.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Θανάση Κοκκινάκη στο Indian Wells συνεχίζονται μετά τα προκριματικά και στο κυρίως ταμπλό.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ του Μπράντον Χολτ (6-4, 6-1) και έκλεισε ραντεβού στον δεύτερο γύρο με τον https://www.gazzetta.gr/tennis/indian-wells, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

O Αντι Μάρεϊ συνεχίζει κι αυτός στην έρημο της Καλιφόρνια. Σε έναν ακόμη «μαραθώνιο», κέρδισε τον Τόμας Ετσεβερί με 6-7, 6-1, 6-4, έπειτα από 3 ώρες και 12 λεπτά και πάει για άλλη μία μεγάλη μάχη κόντρα στον Καρένιο Μπούστα.

Quite literally an *unbelievable* half volley @andy_murray produced something truly special to set up match point at #TennisParadise! pic.twitter.com/DRoZJYnlcR