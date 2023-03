Ένα 24ωρο πριν από την κλήρωση του Indian Wells, η διοργάνωση επισημοποίησε την απουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς για δεύτερη διαδοχική χρονιά από το πρώτο Masters της χρονιάς.

Ο Νο.1 τενίστας στον κόσμο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε γνωστοποιήσει από την περασμένη εβδομάδα πως θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το Indian Wells πριν την κλήρωση της διοργάνωσης και πράγματι σήμερα (06/03) το τουρνουά της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ότι ο Σέρβος τενίστας θα απουσιάσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Θυμίζουμε πως ο Νόλε είχε «τρέξει» όλες τις διαδικασίες με στόχο να λάβει μια εξαίρεση από τις ΗΠΑ και να ταξιδέψει παρότι ανεμβολίαστος. Ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκαναν δεκτή το αίτημά του.

World No.1 Novak Djokovic has withdrawn from the 2023 BNP Paribas Open.



With his withdrawal, Nikoloz Basilashvili moves into the field.#TennisParadise pic.twitter.com/wUcBn5upc7