Μπαντόσα - Αζαρένκα 2-1: Ισπανικός θρίαμβος στο Indian Wells (vids)

H 23χρονη Πάουλα Μπαντόσα επικράτησε με 7-6 (5), 2-6, 7-6 (2) την Βικτόρια Αζαρένκα έγινε η πρώτη Ισπανίδα που κατακτά το Indian Wells και ανεβαίνει στο Νο11!

H Πάουλα Μπαντόσα έγινε η πρώτη Ισπανίδα που κατακτά το Indian Wells.

Μετά από "μάχη" διάρκειας 3.04' η Ισπανίδα επικράτησε με 7-6 (5), 6-2, 7-6 (2) της Βικτόρια Αζαρένκα στον τελικό του Indian Wells και ανεβηκε στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η 23χρονη Ισπανίδα δεν λύγισε στα χτυπήματα της έμπειρης νικήτριας του Indian Wells (2012, 2016) και κατέκτησε τον 2ο τίτλο της μέσα στο 2021 που είναι και ο 2ος στην καριέρα της.

Είναι ο πρώτος της σε τουρνουά Masters και γράφει ιστορία.

Οι πόντοι ήταν 133-124 για την Αζαρέκα. Η Μπαντόσα είχε 50 αβίαστα (11 διπλά σφάλματα) και 44 winners και η Λευκορωσίδα είχε 42-48. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 5/13 για την Ισπανίδα και 7/17 για την Αζαρένκα.

Η Μπαντόσα θα εισπράξει 1.209.030 δολάρια και η Αζαρένκα 640.000.

Προβάδισμα για την Ισπανίδα

Στο 1ο σετ η Αζαρένκα θα έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ αλλά η Μπαντόσα θα τα σβήσει για το 1-1. Είναι η σειρά της Ισπανίδας να έχει 3 μπρέικ πόιντ και να τα σβήνει η Λευκορωσίδα για να προηγηθεί με 2-1.

ALL of the lines were caught in this rally #BNPPO21 pic.twitter.com/Jz72qdS234 — wta (@WTA) October 17, 2021

Η Αζαρένκα απειλεί με διπλό μπρέικ πόιντ αλλά η Μπαντόσα το σβήνει για το 2-2 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 4-3. H Λευκορωσίδα θα πάρει αμέσως πίσω το μπρέικ (4-4) και θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 5-4.

Μπρέικ και 6-5 η Μπαντόσα και μπρέικ για το 6-6 για την Αζαρένκα.

Στο τάι μπρέικ η Ισπανίδα θα αποκτήσει προβάδισμα με 4-0 αλλά η Λευκορωσίδα θα "επιστρέψει" για να χάσει όμως το σετ σε 80' με 7-6 (5) στο τελευταίο και μεγαλύτερο ράλι του αγώνα.

The level of tennis continues to RISE in this fina@vika7 | #BNPPO21 pic.twitter.com/Zn4EqY3qpL — wta (@WTA) October 17, 2021

Οι πόντοι ήταν 55-55.

Θύμωσε η Αζαρένκα

Η Αζαρένκα παίζει πιο επιθετικά στο 2ο σετ και με 2 μπρέικ θα πάει στο 3-0. H Ισπανίδα θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ και θα πάρει πίσω το ένα μπρέικ για να μειώσει σε 3-1.

Νέο μπρέικ για το 4-1 και με το σερβίς της η Αζαρένκα θα φτάσει στο 5-1 για να πάρει το σετ με 6-2. Τα αβίαστα είναι 10-2 για την Ισπανίδα.

Αμφίροπη μάχη

Στο 3ο σετ η Μπαντόσα θα φτάσει πρώτη σε μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με μπρέικ με 2-0. Η Αζαρένκα θα βρει μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ αλλά θα το σβήσει η Μπαντόσα. Επιμένει και έχει 2ο μπρέικ πόιντ η πρώην Νο1 κόσμου και το σβήνει και αυτό η Ισπανίδα.

Διπλό σφάλμα της Μπαντόσα και μπρέικ πόιντ Νο3. Θα πάρει το μπρέικ πίσω η Αζαρένκα για το 2-1 και θα ισοφαρίσει σε 2-2. Εν συνεχεία σε 4-4 και με αβίαστο της Μπαντόσα η Αζαρένκα θα έχει μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ.

Μπρέικ και 5-4 για την Λευκορωσίδα. Η Μπαντόσα απαντά με μπρέικ για το 5-5 και θα προηγηθεί με 6-5. H Λευκορωσίδα οδηγεί το σετ στο τάι μπρέικ.

Το τάι μπρέικ

Μίνι μπρέικ και 2-0 για την Μπαντόσα (με διπλό σφάλμα της Αζαρένκα) στο ξεκίνημα και με φοβερό πέρασμα στο σερβίς της Λευκορωσίδας η Ισπανίδα πάει στο 3-0.

Κερδίζει τον πόντο για το 4-1 η Μπαντόσα και με άουτ της Αζαρένκα πάει στο 5-1. Θα κλείσει το σετ στο 7-6 (2) η Ισπανίδα και θα φτάσει στη νίκη.