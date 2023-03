Μετ' εμποδίων η έναρξη του ημιτελικού της Σάκκαρη με την Σαμπαλένκα, εξαιτίας προβλήματος στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Αρίνα Σαμπαλένκα άρχισε με μισή ώρα καθυστέρηση εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στο γήπεδο.

Το hawkeye δεν λειτουργούσε, ούτε τα μικρόφωνα και το ματς λίγο έλειψε να μην γίνει ποτέ! Οι δύο φιναλίστ περίμεναν υπομονετικά, με τους υπεύθυνους να αποφασίζουν να βάλουν επόπτες, οι οποίοι όμως θα έπρεπε να... φωνάζουν για να ακούγονται χωρίς μικρόφωνα.

Με όλα αυτά τα προβλήματα, οι δύο ημιφιναλίστ διαφωνούσαν με την διεξαγωγή του ημιτελικού, ωστόσο τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν και το ματς ξεκίνησε με πάνω από 30 λεπτά καθυστέρηση και τους επόπτες... stand dy σε περίπτωση που υπάρξει ξανά πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά συστήματα.

A delay to the first women’s semi final here in Indian Wells due to microphone technical difficulties on court plus the chair umpire microphone not working.



Sakkari vs. Sabalenka hopefully coming up soon… #TheFirstServe pic.twitter.com/gLUVUH7Ze9